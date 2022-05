Polizei Gütersloh

POL-GT: 11-jähriges Kind bei Unfall in Versmold schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Versmold (FK) - Am Freitagmorgen (06.05., 07.00 Uhr) beabsichtigte eine 11-jährige Fahrradfahrerin die Bundesstraße zu überqueren. Dabei kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß mit einem Sattelzug, welcher aus Sicht der Radfahrerin von rechts kommend auf der Bundesstraße in Richtung Autobahnauffahrt fuhr. Das Mädchen stürzte vom Rad und erlitt schwere Verletzungen. Zum Unfallzeitpunkt trug sie einen Fahrradhelm. Mit einem Rettungshubschrauber wurde die 11-jährige Versmolderin in ein Bielefelder Kinderkrankenhaus geflogen. An dem Rad und auch an dem Lkw entstand Sachschaden. Der 38-jährige Lkw-Fahrer aus Bad Salzungen blieb unverletzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Bereich rund um die Unfallstelle gesperrt.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell