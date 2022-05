Polizei Gütersloh

POL-GT: Mehrfacher Telefonbetrug im Kreis Gütersloh

Gütersloh (ots)

Kreis Gütersloh (MK) - Gleich dreimal schlugen am gestrigen Mittwoch (04.05.) Betrüger mit perfiden Maschen im Kreisgebiet zu.

In zwei Fällen bedienten sich die listigen Täter eines Messenger-Dienstes und ergaunerten von einem 66-jährigen Mann sowie einer 77-jährigen Frau jeweils niedrige vierstellige Geldbeträge. Die Geschichte hinter der Masche: Hilfsbedürftige Söhne oder Töchter benötigen dringend eine Geldüberweisung.

Bei der dritten bekannt gewordenen Tat kam es zum Täterkontakt. Mit einem sogenannten Schockanruf wurde einer 80-jährigen Frau zunächst vorgegaukelt, dass die Tochter in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt sei und nur eine hohe Kautionszahlung eine Haftstrafe verhindere. In der Folge übergab die Frau am Nachmittag gutgläubig einen niedrigen fünfstelligen Geldbetrag sowie Gold und Schmuck an einen bislang unbekannten Mann. Die Übergabeorte lagen hierbei im Gütersloher Ortsteil Spexard und bei einer zweiten Übergabe auf einem öffentlichen Parkplatz im Gütersloher Innenstadtbereich.

Beschrieben wurde der Tatverdächtige wie folgt: Ein etwa 35 - 45 jähriger Mann. Ca. 1,70 - 1,80 Meter groß mit normaler Statur und europäischem Aussehen. Der Mann sprach hochdeutsch und war mit einer hellen Hose sowie einer blauen Jacke und einem blau gestreiften Hemd bekleidet. Auf dem Kopf trug er eine Basecap.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat am Mittwochnachmittag in den beschriebenen Bereichen oder Stadtteilen verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise auf die beschriebene Person geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

