Polizei Gütersloh

POL-GT: Trio flüchtet - Polizeihubschrauberpiloten geblendet

Gütersloh (ots)

Verl/ Rietberg (FK) - Am Mittwochabend (04.05., 20.05 Uhr) flüchteten drei Männer bei einer Kontrolle auf dem Rastplatz Sürenheide aus ihrem Fahrzeug zu Fuß. Das Trio war zuvor auf der Autobahn 2 in Richtung Hannover unterwegs. Im Rahmen einer umfangreichen Fahndung konnten alle drei Männer im Bereich der Auffahrt/ Abfahrt BAB 2 in Verl im Gebüsch angetroffen werden. Das von ihnen zurückgelassene Fahrzeug, in welchem sich diverse Werkzeuge befanden, welche typischerweise als Einbruchswerkzeuge genutzt werden, wurde sichergestellt. Alle drei Männer (20, 24 und 25 Jahre alt) wurden zunächst in polizeiliches Gewahrsam genommen. Für das Auto, ein Dacia mit polnischen Kennzeichen, konnten die Männer keinen Eigentumsnachweis erbringen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Flucht dauern an. Bei den Männer handelt es sich um zwei Kosovaren (20 und 24 Jahre alt) und einen Mann aus Düren (25 Jahre alt).

Im Rahmen der Fahndung wurde unter anderem ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Während der Fahndungsmaßnahmen wurden die Piloten vom Boden aus geblendet. Nachdem die Blendquelle lokalisiert werden konnte, wurde auf einem Grundstück am Sperberweg in Rietberg durch eine Streifenwagenbesatzung ein im Garten stehender Mann angetroffen. Gegen den 43-jährigen Rietberger wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr eingeleitet. Verletzt wurde derzeitigem Erkenntnisstand nach keiner.

