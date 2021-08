Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Mehrere Einbrüche in Einfamilienhäuser in Zinnowitz

Zinnowitz (ots)

In der vergangenen Nacht (08.08. bis 09.08.2021) sind Unbekannte in zwei Einfamilienhäuser im Ahornweg in Zinnowitz eingebrochen. In einem weiteren Fall blieb es beim Versuch. Nach ersten Informationen verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu den Häusern, während die Bewohner im Obergeschoss schliefen. Anschließend durchsuchten sie die Wohnräume und durchwühlten Schränke. Dabei haben sie es auf Wertgegenstände wie Schmuck und Bargeld abgesehen. Der Gesamtschaden wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt.

Mehrere Ermittlungsverfahren wegen Wohnungseinbruchdiebstahls wurden eingeleitet. Die Kriminalpolizei hat bereits vor Ort die Ermittlungen übernommen und sicherte Spuren. Zeugen, die etwas bemerkt haben oder Angaben zum Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Heringsdorf unter 038378 279-224, der Internetwache der Polizei MV unter www.polizei.mvnet.de oder aber jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell