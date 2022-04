Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Flucht nach Verkehrsunfall - Zeugen gesucht!

Varel (ots)

Am Dienstag,05.04.22, in der Zeit von 06:30 - 9:05 Uhr, wurde ein in der Menckestraße in Varel, Höhe Hausnummer 6 a, geparkter VW Multivan an der Fahrerseite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

