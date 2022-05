Polizei Gütersloh

POL-GT: Schwer verletzt - 11-Jähriger Radfahrer stürzt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Donnerstagabend (05.05., 18.40 Uhr) befuhren zwei 11-jährige Radfahrer den Fahrradweg am Nordring in Richtung Marienfelder Straße. Aus bislang unbekannter Ursache fuhr der eine Junge auf das Rad des vorausfahrenden auf und stürzte. Dabei verletzte er sich schwer. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein Bielefelder Krankenhaus gefahren. Der zweite 11-Jährige blieb unverletzt.

