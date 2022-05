Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Diebstahl von Paletten - Zeugen gesucht

Witingen (ots)

Zu einem Einbruch in das Außenlager des Raiffeisen Markts in Wittingen kam es bereits am vergangenen Wochenende. Unbekannte brachen die Verriegelung zu dem Außenlager auf und entwendeten daraus und von einem frei zugänglichen Abstellplatz daneben diverse Europaletten. Der dadurch entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Der Tatzeitraum liegt zwischen Samstagmittag und Montagmorgen. Zum Transport des Diebesguts müssen der oder die Täter ein größeres Fahrzeug benutzt haben.

Zeugen und Hinweisgeber, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, melden sich bitte unter 05831 25288-0 bei der Polizei Wittingen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell