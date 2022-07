Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Harlesiel - Verkehrsunfallflucht

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Wittmund

Verkehrsgeschehen

Harlesiel - Verkehrsunfallflucht

Eine bislang unbekannte Person beschädigte vermutlich beim Parkvorgang eine Mercedes E-Klasse, die auf dem Parkplatz am Flugplatz in Harlesiel abgestellt war. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Vorfall ereignete sich vermutlich am Sonntagvormittag. Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich bei der Polizei Wittmund unter 04462 9110 zu melden.

