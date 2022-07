Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Esens - Pfefferspray ins Gesicht gesprüht

Eine bislang unbekannte Person sprühte am frühen Dienstagmorgen in Esens gegen 1.35 Uhr einem 26-jährigen Mann Pfefferspray ins Gesicht. Der 26-Jährige hatte zuvor gemeinsam mit Bekannten eine Veranstaltung in der Bahnhofstraße besucht und sich zur Tatzeit in Höhe des Nobiskruger Wegs aufgehalten. Dort kam es zu Streitigkeiten mit einer weiteren Personengruppe und schließlich dem Einsatz von Pfefferspray gegen den 26-Jährigen. Er wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst versorgt. Personen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wittmund unter Telefon 04462 9110 zu melden.

Friedeburg - Sachbeschädigungen auf Friedhof

Auf einem Friedhof am Strooter Weg in Friedeburg kam es am vergangenen Wochenende zu Farbschmierereien an mehreren Grabstätten durch eine bislang unbekannte Person. Der Vorfall ereignete sich vermutlich zwischen Freitagmittag und Samstagmittag. Die Polizei Wittmund hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise entgegen unter Telefon 04462 9110.

