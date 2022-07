Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Wittmund - Bedrohung gegen Polizeibeamte Am frühen Montagmorgen um 1.35 Uhr bedrohte in Esens ein 21-jähriger Mann zwei Polizeibeamte. Der Mann aus Esens hatte zuvor versucht, auf das bereits geschlossene Gelände des Schützenfestes zu gelangen. Durch die Polizeibeamten wurde ihm daher ein Platzverweis erteilt, dem der Mann auch zunächst nachzukommen schien. Im Bereich des Nobiskruger Wegs zog der Mann einen metallenen Zaunpfahl aus dem Boden und erhob diesen in drohender Haltung gegen die Polizeibeamten. Der Mann wurde schließlich in Gewahrsam genommen. Er war zur Tatzeit erheblich alkoholisiert. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Bereits am 04.07.2022 fand eine aufmerksame Bürgerin einen augenscheinlich verletzten und flugunfähigen Austernfischer im Bereich des Mosewarfer Wegs in Wittmund. Eine Tierarztpraxis, in deren Obhut der Vogel zunächst gepflegt wird, stellte gestutzte Flügel und ein verletztes Bein fest. Aufgrund des Verletzungsbildes ist ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz derzeit nicht auszuschließen. Zeugen, die relevante Beobachtungen im Bereich des Mosewarfer Wegs gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Wittmund unter Telefon 04462 9110 zu melden.

