POL-AUR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, 10.07.2022

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland - PKW beschädigt

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde auf dem Bgm.-Lüken-Platz in Südrbookmerland/Moordorf die Windschutzscheibe eines dort geparkten PKW Toyota, vermutlich mit einem Stein, beschädigt. Mögliche Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich bei der Polizei Südbrookmerland unter Tel.: 04942/204200 zu melden.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Eisenbahnwaggons mit Farbe beschmiert

Am Samstagvormittag stellten Mitarbeiter der Norder Museumseisenbahn fest, dass mehrere Waggons der Museumseisenbahn durch unbekannte Täter mit Farbe beschmiert wurden. Die Waggons standen auf dem Gelände der Museumseisenbahn in Norden in der Straße Am Bahndamm. Der genaue Tatzeitpunkt ist bisher nicht bekannt. Die Tat dürfte sich jedoch im Laufe der vergangenen Tage ereignet haben. Hinweise zu dieser Tat werden an das Polizeikommissariat Norden unter Tel. 04931/9210 erbeten.

Verkehrsgeschehen

Norden - Nach Unfall geflüchtet

Am Samstagnachmittag um 17:10 Uhr kam es im Westlinteler Weg in Norden zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Ein graues Fahrzeug stieß beim Vorbeifahren gegen einen, am Fahrbahnrand geparkten, weißen Ford Transit. Dabei wurde der Ford am Außenspiegel sowie an der linken Fahrzeugfront beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt vom Unfallort. Wer Hinweise zu dem Verursacher oder dem verursachenden Fahrzeug geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Norden unter Tel. 04931/9210 in Verbindung zu setzen.

Großheide - Verkehrsunfallflucht

Zwischen Freitagmittag, 12:30 Uhr, und Samstagabend, 20:00 Uhr, wurde ein LKW der Marke MAN im Gewerbegebiet Großheide beschädigt. Der LKW war im genannten Zeitraum in der Gewerbestraße geparkt. Als verursachendes Fahrzeug kommt eventuell ein anderer LKW in Betracht. Mögliche Zeugen des Unfalles werden gebeten sich bei der Polizei Norden unter 04931/9210 zu melden.

Rechtsupweg - Nach Zusammenstoß geflüchtet

Am ganz frühen Sonntagmorgen um 00:05 Uhr kam es auf der Hauptstraße in Rechtsupweg zu einem Unfall im Begegnungsverkehr. Eine 29-jährige Frau aus Südbrookmerland fuhr mit einem silbernen VW Passat auf der Hauptstraße. Dort kam es mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zum Zusammenstoß der Außenspiegel. Der andere Unfallbeteiligte flüchtete von der Unfallstelle. Wer Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug oder zum Unfall selbst geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei Norden unter Tel. 04931/9210 zu melden.

Osteel - Betrunken von der Fahrbahn abgekommen

Am Sonntagmorgen um 00:58 Uhr befuhr ein 44-jähriger Mann aus Emden mit einem PKW Audi die Schoonorther Landesstraße in Osteel in Fahrtrichtung Pewsum. Dort muss er einem Tier ausweichen und gerät daraufhin von der Fahrbahn ab. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet. Zudem wurde der Führerschein des Mannes beschlagnahmt. Er wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen.

