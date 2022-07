Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag 09.07.2022

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Gäste im Streit mit Messer verletzt In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es auf einer Veranstaltung in Sandhorst zu einer Streitigkeit, bei der ein 55-jähriger Dortmunder zwei weitere Gäste der Veranstaltung mit einem Messer an der Hand, bzw. am Hals leicht verletzte. Der alkoholisierte Täter konnte von anderen Gästen überwältigt und an die Polizei übergeben werden. Er wurde wegen seines Zustandes vorläufig in die UEK Norden eingewiesen. Ein Strafverfahren wurde ebenfalls eingeleitet.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Fahranfänger unter Alkoholeinfluss Am frühen Samstagmorgen geriet ein 19-jähriger Auricher mit seinem Pkw in eine polizeiliche Verkehrskontrolle. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Fahranfänger leicht unter Alkoholeinfluss zu stehen schien. Ein entsprechender Alcotest bestätigte dieses. Da für Fahranfänger die 0,0 Promille-Grenze gilt, muss sich der Auricher nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

Sonstiges

Fehlanzeige

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Fehlanzeige

Verkehrsgeschehen

Norden - Verkehrsunfallflucht

Am Freitagnachmittag in der Zeit von 15:45 Uhr bis 16:35 Uhr parkte der Geschädigte seinen Audi auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Bahnhofstraße in Norden. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung an diesem fest. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Norden unter der Telefonnummer: 04931/921-0 entgegen.

Norden - Verkehrsunfall mit zwei Radfahrerinnen Bereits am Dienstagmorgen (05.07.2022), gegen 07:30 Uhr, kam es in der Gewerbestraße in Norden zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Radfahrerinnen zusammengestoßen sind. Dabei verletzte sich eine 62-jährige Frau aus Norden schwer. Mehrere Passanten kümmerten sich um die verletze Frau sowie die weitere noch unbekannte junge Radfahrerin. Das unbekannte Mädchen soll sichtlich unter Schock gestanden haben und im Anschluss mit ihrem Fahrrad zur Schule gefahren sein. Zeugen geben an, dass sie ca. 10-12 Jahre alt ist und dunkelblonde Locken hat. Am Unfallort hat kein Personalienaustausch stattgefunden, sodass die anwesenden Personen gebeten werden sich bei der Polizei in Norden zu melden, Tel.: 04931/921-0.

Krummhörn - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss Am frühen Samstagmorgen befuhren zwei Fahrzeugführer hintereinander mit ihren Pkw die Landesstraße 2 von Rysum kommend in Fahrtrichtung Emden. Als der 20-Jährige Emder mit seinem BMW beabsichtigte nach links in die Oderstraße einzubiegen, überholte der dahinterfahrende ebenfalls 20-jährige Krummhörner mit seinem Skoda und es kam zum seitlichen Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge wurden dabei erheblich beschädigt und mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Für die Dauer der Bergungsmaßnahmen musste die L2 voll gesperrt werden. Im Zuge der polizeilichen Verkehrsunfallaufnahme wurde festgestellt, dass beide Fahrer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke standen. Die Atemalkoholtests ergaben Werte von über 1 Promille. Zudem ist der überholende Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis gewesen. Beiden Fahrzeugführern wurde Blutproben entnommen und entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Nach den ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt, der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 10.000 EUR.

Krummhörn - Fahren unter Alkoholeinfluss In der Nacht zu Samstag, gegen 03:15 Uhr, hat ein 19-jähriger Fahrzeugführer im Sportplatzweg in Upleward die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und kam auf einer Grünfläche zum Stehen. Im Zuge der polizeilichen Maßnahme wurde festgestellt, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,74 Promille. Nach ersten Erkenntnissen ist weder an der Grünfläche noch am Pkw Sachschaden entstanden. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet und eine Blutprobe entnommen.

Sonstiges

Fehlanzeige

Landkreis Wittmund

Verkehrsgeschehen

Fehlanzeige

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Sonnenschirme gerieten in Brand In der Nacht zu Sonnabend gegen 02:30 Uhr gerieten auf derzeit unbekannte Weise zwei große Sonnenschirme in Brand. Die brandbetroffenen Sonnenschirme befanden sich zur Tatzeit im rückwärtigen Bereich einer Gaststätte im Innenstadtbereich (Am Markt) der Stadt Esens. Durch das unmittelbare Eingreifen eines Gastes der Lokalität konnte eine Ausdehnung des Brandes verhindert werden. Bei diesem Eingreifen zog sich der helfende Gast eine leichte Handverletzung zu. Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt die Polizei Wittmund entgegen. Telefon: 04462-9110.

Sonstiges

Fehlanzeige

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell