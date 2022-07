Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Kind verletzt

Aurich - Pedelec-Fahrerin verletzt

Aurich - Geschädigter gesucht

Verkehrsgeschehen

Aurich - Kind verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Aurich-Tannenhausen ist am Donnerstag ein Kind verletzt worden. Gegen 15.30 Uhr fuhr ein 13-jähriger Junge mit dem Fahrrad auf der Dietrichsfelder Straße. Ein 20-jähriger Audi-Fahrer, der auf der Dornumer Straße in Richtung Westerholt fuhr, stieß im Einmündungsbereich zur Dietrichsfelder Straße mit dem Jungen zusammen. Der 13-Jährige wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht.

Aurich - Pedelec-Fahrerin verletzt

In der Arentestraße in Aurich kam es am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall. Eine 49 Jahre alte Dacia-Fahrerin fuhr gegen 16 Uhr von einem Parkplatz und übersah hierbei nach ersten Erkenntnissen eine 54 Jahre alte Pedelec-Fahrerin, die auf dem Radweg in Richtung Osterbusch unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Die 54-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Aurich - Geschädigter gesucht

Die Polizei sucht den Geschädigten eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Donnerstag gegen 20 Uhr am Dreekamp in Aurich ereignet hat. Auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarkts stieß eine 18-Jährige mit ihrem Opel Corsa beim Fahren aus einer Parklücke gegen einen geparkten schwarzen Pkw. Die Verursacherin verließ die Örtlichkeit und meldete sich erst später bei der Polizei. Der Geschädigte ist nicht bekannt und wird gebeten, sich zu melden. Der schwarze Wagen weist vermutlich deutliche Kratzer an der vorderen rechten Stoßstange auf. Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

