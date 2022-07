Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Die Polizei Südbrookmerland bittet um Hinweise auf eine männliche Person, die bereits im Juni in eine Scheune am Kuhlerplatz in Südbrookmerland eingestiegen sein soll. Die Tat ereignete sich zwischen dem 18.06.2022 und 21.06.2022. Der mutmaßliche Täter wird beschrieben als 30 bis 35 Jahre alt mit kräftigem Körperbau, einem kurzen Irokesenschnitt und Kinnbart. Laut Videoaufzeichnung trug er zur Tatzeit ein rot-schwarz-kariertes "Holzfällerhemd" und eine schwarz-grau-gefleckte Cargohose mit seitlichen Taschen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Südbrookmerland entgegen unter Telefon 04942 204200.

Unbekannte haben versucht, in ein Vereinsheim in Hinte einzubrechen. Die Täter machten sich zwischen Donnerstag, 30.06.2022, und Montag, 04.07.2022, an einer Hütte auf dem Dorfplatz an der Cirkwehrumer Straße zu schaffen. Vermutlich wurden sie bei der Tat gestört und flüchteten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

