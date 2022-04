Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Radfahrer kollidierte mit 4-jährigem Kind in Fußgängerzone - Polizei sucht Radfahrer und Zeugen

Geseke (ots)

Am Dienstag (26. April 2022) befuhr gegen 12.50 Uhr ein Pedelec-Fahrer den für Radfahrer freigegebenen Bereich der Fußgängerzone der Bachstraße in Richtung der Straße "Am Teich". Hierbei kollidiert er mit einem 4-jährigen Jungen, der dort mit einem Tretroller in der Fußgängerzone spielte. Durch den Zusammenstoß zwischen den beiden verletzte sich der Junge schwer. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der augenscheinlich geschockte Radfahrer verließ nach einigen Minuten den Unfallort. Auf Hinweis einer Zeugin, dass er noch bleiben müsse, entfernte er sich und gab an, dass er zum Krankenhaus fahren wolle. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen konnte er weder am Krankenhaus, noch in der näheren Umgebung angetroffen werden. Ob er sich aufgrund eines möglichen Schocks vom Unfallort entfernt und sich bislang deshalb nicht gemeldet hatte, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben. Die Polizei bittet nun den Radfahrer und weitere Zeugen sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. Eine Zeugin beschrieb den Pedelec-Fahrer als

- Circa 70 - 80 Jahre alt - Schätzungsweise 165 - 170 cm groß - Er trug zur Unfallzeit eine schwarze "Beanie-Mütze" und eine graue Jacke. - Möglicherweise trug er einen orthopädischen Schuh - Er nutzte ein graues Pedelec mit einem Spiegel am Lenker

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell