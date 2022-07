Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Ihlow/Bangstede - Schwerer Verkehrsunfall

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Ihlow/Bangstede - Schwerer Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall in Bangstede ist am Mittwochmorgen eine Frau lebensgefährlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen fuhr die 60-Jährige gegen 7 Uhr mit einem VW auf dem Totenweg in Richtung Loogstraße und kam aus noch ungeklärter Ursache alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab. Sie kollidierte mit einem Baum und wurde auf die andere Straßenseite in einen Graben geschleudert. An der Unfallstelle betreute ein Ersthelfer vorbildlich die verletzte Frau bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Sie musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell