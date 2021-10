Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Moped übersehen

Suhl / Waldau (ots)

Am 23.10.2021 um 10:15 Uhr befuhr der 70-jährige Fahrer eines Pkw Skoda die Hinternaher Straße in Waldau in Richtung Ortsmitte. Beim Auffahren auf die Hauptstraße übersah er das von links kommende, in Richtung Schleusingen fahrende Kleinkraftrad Simson und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Bei dem Unfall wurden der Fahrer des KKR (m,15) und der Mitfahrer (m,17) verletzt und mit Frakturen in das Klinikum Suhl verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell