POL-AUR: Langeoog - Zeugen eines Fahrradunfalls gesucht

Aurich/Wittmund (ots) - Landkreis Aurich Kriminalitätsgeschehen Aurich - Diebstahl in Gaststätte Am Sonntagabend kam es in einer Gaststätte in Wiesens zu einem Diebstahlsdelikt. Gegen 21:40 Uhr entwendete ein Gast in einem unbeobachteten Moment das Portemonnaie der Kellnerin mit den Tageseinahmen, welches sich zu ...

mehr