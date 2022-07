Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Schweindorf - Von Fahrbahn abgekommen

Landkreis WIttmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Am Sonntag kam es in Schweindorf zu einem Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen. Ein 62-jähriger Fahrzeugführer befuhr mit seinem Pkw gegen 11:30 Uhr die L6 in Fahrtrichtung Esens. Im Bereich einer Kurve kam er mit seinem Honda Jazz von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einer Steinmauer. Das Fahrzeug wurde beim Verkehrsunfall stark beschädigt. Der Fahrzeugführer und seine 58-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt in die örtlichen Krankenhäuser gebracht und dort medizinisch versorgt.

