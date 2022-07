Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Unbekannte haben in Wiesmoor Eternitplatten im öffentlichen Raum entsorgt. Die Tat ereignete sich zu einem bislang unbekannten Zeitpunkt an der Upschörter Straße im Einmündungsbereich zum Kuckucksweg. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Wiesmoor unter Telefon 04944 914050 entgegen.

Am Wochenende sind im Warfenweg in Norden zwei Autos in Brand geraten. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung. In der Nacht zu Sonntag wurde gegen 3.20 Uhr der Brand eines Hyundai gemeldet. Bereits in der Nacht zuvor war auf dem benachbarten Parkplatz gegen 1.40 Uhr ein Feuer an einem VW Transporter gemeldet worden. Es wurden zwei weitere Fahrzeuge durch die Brände beschädigt. Die Polizei bittet Zeugen, die zu den genannten Zeiten im Nahbereich verdächtige Personen wahrgenommen haben, um Hinweise unter Telefon 04931 9210.

