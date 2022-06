Polizei Düsseldorf

POL-D: Oberkassel - Armbanduhr geraubt - Polizei fahndet nach zwei tatverdächtigen Frauen - Zeugen gesucht

Düsseldorf (ots)

Oberkassel - Armbanduhr geraubt - Polizei fahndet nach zwei tatverdächtigen Frauen - Zeugen gesucht

Mittwoch, 22. Juni 2022, 10:40 Uhr

Nach einer Raubtat in Oberkassel gestern Vormittag fahndet die Polizei nach zwei flüchtigen Frauen sowie deren Fluchtfahrzeug. Die beiden hatten einen Mann in ein oberflächliches Gespräch verwickelt und waren dann mit dessen Uhr als Beute in einem bereitstehenden Pkw geflüchtet.

Die Frauen sprachen den 59-Jährigen auf der Wildenbruchstraße in Höhe der Kreuzung Cimbernstraße an und boten Wäschereinigung als Dienstleistung an. Während des Gesprächs ergriffen sie den Mann plötzlich am Arm und packten immer gröber zu. Dann rannten die beiden zu einem in der Nähe stehenden Pkw und flüchteten damit in Richtung Düsseldorfer Straße. Am Steuer des Autos saß eine männliche Person. Erst dann bemerkte der 59-Jährige das Fehlen seiner wertvollen Armbanduhr. Eine Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg.

Die beiden Frauen sind etwa 25 bis 30 Jahre alt mit einer untersetzten Figur und langen braunen Haaren. Ihr Erscheinungsbild wird als südosteuropäisch beschrieben. Bei dem Fluchtfahrzeug soll es sich um eine ältere Mercedes A-Klasse gehandelt haben.

Zeugenhinweise werden erbeten an das Kriminalkommissariat 13 unter Telefon 0211-8700.

In dem Zusammenhang weist die Polizei auf Folgendes hin:

- Seien Sie misstrauisch, wenn Sie von fremden Personen unvermittelt angesprochen und in ein - zumeist oberflächliches - Gespräch verwickelt werden. Behalten Sie dabei das Umfeld im Auge und achten auf weitere verdächtige Personen oder Fahrzeuge.

- Halten Sie stets einen ausreichenden Abstand zu den Fremden ein und fordern Ihr Gegenüber deutlich zur Einhaltung ebendieses Abstands auf.

- Durch lautes Schreien von Sätzen wie "Fassen Sie mich nicht an!" machen Sie andere auf sich aufmerksam und schaffen Öffentlichkeit.

- Sprechen Sie gezielt andere unbeteiligte Personen an und beschreiben mit knappen Worten Ihre Notsituation. So können diese über den Notruf 110 die Polizei verständigen.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell