Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund von Samstag, den 02.07.2022

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich und Wittmund:

Mehrere Ruhestörungen

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in den Landkreisen Aurich und Wittmund zu einer Vielzahl von Ruhestörungen. In den meisten Fällen zeigten sich die Verursacher einsichtig und reduzierten die Lautstärke, nicht so jedoch ein 48-jähriger Mann aus Großefehn, der seine Nachbarschaft fortwährend mit überlauter Musik beschallte. Auf ihn kommt nun ein empfindliches Bußgeld zu.

