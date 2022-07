Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wiesmoor - Sachbeschädigung

Norden - Nach Gebäudebrand: Zeugen gesucht

Norden - Unfallzeugen gesucht

Aurich/Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wiesmoor - Sachbeschädigung

Auf dem Gelände eines Kindergartens in Wiesmoor kam es zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte betraten zwischen Mittwoch, 17 Uhr, und Donnerstag, 6.30 Uhr, das umzäunte Gelände an der Oldenburger Straße in Hinrichsfehn und beschädigten diverse Gegenstände. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei Wiesmoor entgegen unter Telefon 04944 914050.

Norden - Nach Gebäudebrand: Zeugen gesucht

In Norden kam es am Dienstagabend zu einem Brandgeschehen in der Heringstraße. Das Feuer wurde gegen 18.40 Uhr gemeldet. Vor Ort wurde festgestellt, dass ein leerstehendes Einfamilienhaus in Brand geraten war. Der Feuerwehr gelang es, die Flammen zu löschen. Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung und bittet um Hinweise. Zeugen, die am Dienstagabend in dem Bereich verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Norden - Unfallzeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag in Norden ereignet hat. Auf der Westermarscher Straße fuhr gegen 16.30 Uhr eine 58 Jahre alte Frau mit dem Fahrrad in Fahrtrichtung Norden, als eine entgegenkommende Autofahrerin einen vorausfahrenden Pkw überholte. Die Autofahrerin schnitt der Radfahrerin nach ersten Erkenntnissen den Weg, wodurch diese stürzte. Die 58 Jahre alte Frau wurde leicht verletzt. Zwischen den Beteiligten gab es ein kurzes Gespräch, aber keinen Personalienaustausch. Die Autofahrerin soll ein pinkfarbenes Kleid getragen und einen schwarzen Kombi gefahren haben. Es sollen auch mehrere Ersthelfer am Unfallort gewesen sein. Die Polizei bittet diese Personen und auch die beteiligte Autofahrerin, sich zu melden unter Telefon 04931 9210.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell