Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens - Fahrradsattel gestohlen

Wittmund - Ladung verloren

Esens/Bensersiel - Rollerfahrerin gesucht

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Esens - Fahrradsattel gestohlen

Vor dem Rathaus in Esens wurde am Mittwoch ein Fahrradsattel gestohlen. Ein Unbekannter entwendete zwischen 10.20 Uhr und 10.35 Uhr von einem Fahrrad vor dem Rathaus einen braunen Ledersattel der Marke Brooks mit Satteltasche. Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei Esens entgegen unter Telefon 04971 926500.

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Ladung verloren

Die Polizei sucht einen unbekannten Lkw-Fahrer, der am Mittwoch in Wittmund gegen 16.30 Uhr mit einem mit Sand beladenen Lastwagen mit Kipper unterwegs war. Nach ersten Erkenntnissen verlor der Lkw auf der Straße Hascheburg Ladung. Ein entgegenkommender Renault Megane wurde durch den Sand beschädigt. Es entstand Sachschaden an Motorhaube und Windschutzscheibe. Hinweise auf den Lkw oder dessen Fahrer nimmt die Polizei Wittmund entgegen unter Telefon 04462 9110.

Esens/Bensersiel - Rollerfahrerin gesucht

Eine bislang unbekannte Rollerfahrerin ist am Mittwoch nach einem Verkehrsunfall in Bensersiel geflüchtet. Nach ersten Erkenntnissen wollte um 17.35 Uhr eine 42 Jahre alte Frau mit einem Ford Explorer von der Straße Am Hafen nach links abbiegen und musste verkehrsbedingt warten. Eine nachfolgende Rollerfahrerin erkannte die Situation offenbar zu spät und fuhr auf das Auto auf. Nach einem kurzen Gespräch entfernte sie sich mit ihrem männlichen Begleiter und fuhr entlang des Benser Tiefs in Richtung Esens. Die Frau soll etwa 40 Jahre alt sein und braune Haare haben. Sie fuhr einen blauen Roller mit dem Versicherungskennzeichenfragment YT. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Wittmund entgegen unter Telefon 04462 9110.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell