Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Einbruch in Geschäft

Aurich - Radfahrer war betrunken

Hage - Unfallflucht

Norddeich - Unfallflucht auf Parkplatz

Norderney - Radfahrende kontrolliert

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Einbruch in Geschäft

In der Knyphausenstraße in Norden ist in ein Geschäft eingebrochen worden. Unbekannte stiegen zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 7 Uhr, in die Geschäftsräume ein und entwendeten Bargeld. Die Polizei hat Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen beobachtet haben, werden um Hinweise gebeten unter Telefon 04931 9210.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Radfahrer war betrunken

Ein betrunkener Fahrradfahrer ist am Donnerstagmorgen in Aurich gestürzt. Gegen 3.30 Uhr fuhr der 22-Jährige auf dem Südeweg, als er in einen angrenzenden Graben stürzte. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Mann erheblich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,8 Promille. Verletzt hatte sich der Mann bei dem Unfall offenbar nicht. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Den 22-Jährigen erwartet ein Strafverfahren.

Hage - Unfallflucht

Auf einem Parkplatz in Hage kam es in der Nacht zu Donnerstag zu einer Unfallflucht. In der Straße Baantjebur touchierte zwischen Mittwoch, 17.30 Uhr, und Donnerstag, 6 Uhr, ein bislang Unbekannter einen Peugeot 508. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, fuhr der Verursacher davon. Hinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

Norddeich - Unfallflucht auf Parkplatz

In der Badestraße in Norddeich ereignete sich am Mittwoch eine Verkehrsunfallflucht. Von 9.15 Uhr bis 13 Uhr hatte ein Autofahrer seinen blauen VW T-Roc mit Fahrradträger auf dem Parkplatz eines Ferienhauses in der Badestraße abgestellt. In dem Zeitraum touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den Wagen vermutlich beim Rangieren und flüchtete anschließend von der Örtlichkeit. Der Fahrradträger und ein Rücklicht wurden beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise auf den Verursacher unter Telefon 04931 9210.

Norderney - Radfahrende kontrolliert

Die Polizei Norderney hat am Donnerstagvormittag gemeinsam mit dem Ordnungsamt Verkehrskontrollen mit Fokus auf Radfahrende durchgeführt. Die Kontrollen fanden in der Fußgängerzone und an dem für Radfahrer gesperrten Zuckerpad statt. Innerhalb einer Stunde haben die Beamten allein in der Fußgängerzone 25 Verstöße festgestellt und geahndet. 22 der 25 Anzeigen wurden wegen des unerlaubten Fahrens in der Fußgängerzone gefertigt. Die Radfahrer müssen mit einem Verwarngeld rechnen. Die Polizei wird derartige Kontrollen auch weiterhin angekündigt wie unangekündigt durchführen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell