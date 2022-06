Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Esens - Toilettenkabine brannte

In Esens ist in der Nacht zu Montag ein mobiles Toilettenhäuschen am Herdetor in Brand geraten. Nach ersten Erkenntnissen wurde das Feuer zwischen 1.30 Uhr und 2.30 Uhr gelegt. Die Polizei bittet Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen beobachtet haben, sich zu melden unter Telefon 04462 9110.

Esens - Ölverschmutzung

Zu einer Ölverschmutzung kam es am Donnerstag in Willmsfeld. Ein bislang Unbekannter war offenbar mit einem Fahrzeug auf dem Waldweg unterwegs und verlor eine nicht unerhebliche Menge Öl. Auf Höhe der Hausnummer 23 wurde am Abend eine größere Öllache festgestellt. Von dort verlief die Spur weiter über den Heidweg und Finkenburgerweg bis zur Linienstraße nach Eversmeer. Die Polizei bittet um Hinweise, insbesondere auf den Fahrer eines blauen Traktors, der dort gesehen wurde, unter Telefon 04462 9110.

