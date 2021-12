Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Zusammenstoß mit Tiertransporter - Vollsperrung in Crivitz aufgehoben

Crivitz (ots)

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Tiertransporter und einem PKW auf der B 321 in Crivitz (wir informierten) ist am Freitagmorgen ein 63-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden. Der Fahrer des PKW wurde anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Entgegen ersten Informationen, handelt es sich bei dem beteiligten Tiertransporter nicht um einen mit Schweinen, sondern um einen mit 7 Rindern beladenen LKW, der an einer ampelgeregelten Einmündung mit dem PKW zusammenstieß. Dabei wurde der PKW erheblich beschädigt. Auch am LKW kam es zu Sachschäden. Der entstandene Gesamtschaden wird ersten Schätzungen zufolge auf ca. 40.000 Euro beziffert. Der Tiertransporter als auch der PKW wurden anschließend abgeschleppt. Im Zuge der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge musste die B 321 an der Unfallstelle für ca. 90 Minuten voll gesperrt werden. Hinsichtlich der Unfallursache vermutet die Polizei derzeit, dass der Fahrer des Tiertransporters eine rote Ampel missachtet hat. Jedoch dauern die Ermittlungen der genauen Unfallursache noch an.

