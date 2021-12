Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: A 24 in Richtung Hamburg nach LKW-Unfall jetzt wieder frei

Neustadt-Glewe/ Stolpe (ots)

Nach dem LKW-Unfall am späten Mittwochabend auf der BAB 24 bei Neustadt-Glewe wird die Vollsperrung in Fahrtrichtung Hamburg in wenigen Minuten aufgehoben. Allerdings bleibt die linke Fahrspur wegen Reparaturarbeiten noch gesperrt. Der Verkehr wird über die rechte Spur und über die Standspur geleitet. Fahrzeugführer in Fahrtrichtung Berlin müssen sich nach derzeitiger Prognose noch bis etwa 13 Uhr gedulden. Dort dauern die Bergungs- und Reinigungsarbeiten auf beiden Fahrspuren noch an.

