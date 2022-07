POL-AUR: Wittmund - Fahrradfahrer verletzt

Landkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen Norden - Einbruch in Geschäft In der Knyphausenstraße in Norden ist in ein Geschäft eingebrochen worden. Unbekannte stiegen zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 7 Uhr, in die Geschäftsräume ein und entwendeten Bargeld. Die Polizei hat Spuren gesichert und die ...

