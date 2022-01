Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Gehrde: Baumstämme mit Überhang auf einer Palettengabel transportiert - Entgegenkommender Fahrradfahrer stieß dagegen und wurde schwer verletzt

Osnabrück (ots)

Am frühen Dienstagabend gegen 17.00 Uhr, befuhr ein 75-Jähriger mit seinem Ackerschlepper die Thesfelderstraße. Dabei transportierte er zwei etwa vier Meter lange Baumstämme auf seiner Frontladergabel in einer Höhe von etwa 150 cm. Auf der Straße begegnete ihm ein unbeleuchteter Fahrradfahrer, sodass der Fahrzeugführer diesen nicht wahrnahm. Als die Landmaschine den 82-Jährigen auf seinem Pedelec passierte, stieß dieser gegen die Baumstämme und kam zu Fall. Der Fahrzeugführer hielt sofort an, kümmerte ich um den Verletzten und rief die Rettungskräfte. Bei Eintreffen der Beamten wurde der schwer verletzte Gehrder vom Rettungsdienst behandelt und anschließend in ein Krankenhaus verbracht.

