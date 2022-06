Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 220622-3-pdnms Zeugen nach Sachbeschädigung durch Feuer in Schacht-Audorf gesucht

Schacht-Audorf ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Unbekannte Täter haben innerhalb der letzten Woche mittlerweile an drei Fahrzeugen in Schacht-Audorf Feuer gelegt und diese zum Teil komplett durch das Feuer zerstört.

In der Nacht / frühen Morgenstunden vom 13.06.22 auf den 14.06.2022 kam es zu einer Brandlegung an einem VW Transporter in der Straße Rader Weg. Der Transporter stand an der Straße abgeparkt, unbekannte Täter zündeten das Fahrzeug an, der Transporter wurde durch das Feuer vollständig zerstört.

In der Nacht vom 21.06.2022 auf den 22.06.2022 kam es erneut zu zwei Brandstiftungen an Fahrzeugen im Bereich Schacht-Audorf.

Im ersten Fall aus dieser Nacht zündete der oder die Täter einen PKW Skoda in der Rütgersstraße an, der an der Straße geparkt stand. Auch der Skoda wurde durch das Feuer komplett zerstört.

Im zweiten Fall in dieser Nacht wurde dann schließlich noch ein Ford Transit in der Danziger Straße in Schacht-Audorf angezündet. Auch der Ford stand geparkt am Straßenrand. Bei diesem Fahrzeug entstand nur im vorderen Bereich durch das Feuer ein Schaden.

Zur Schadenshöhe können keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei in Rendsburg sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern. Wer hat in den genannten Tatzeiten etwas Verdächtiges beobachten können? Wer kann Hinweise auf mögliche Täter geben ?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331-2080.

Da nicht ausgeschlossen werden kann, das der oder die Täter auch weiter zündeln, werden die Anwohner in Schacht-Audorf darum gebeten, verdächtige Beobachtungen sofort über 110 zu melden.

