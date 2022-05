POL-HF: Motorradunfall - 19-Jähriger schwer verletzt

Kreispolizeibehörde Herford

(jd) Die Polizei Herford wurde gestern (26.5.), um 22.35 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Sachsenstraße gerufen. Ersten Angaben zufolge soll ein Motorradfahrer kurz vor der Unterführung zur A30 zwei Fußgänger angefahren und sich dann zu Fuß vom Unfallort entfernt haben. Vor Ort trafen die Beamten auf einen schwer verletzten 19-Jährigen aus Bünde sowie einen leicht verletzten 19-Jährigen aus Hiddenhausen. Die Polizeibeamten nahmen unter Hinzuziehung des Verkehrsunfallaufnahmeteams des Polizeipräsidiums Bielefeld umgehend die Ermittlungen auf. Zudem wurde eine Nahbereichsfahndung nach dem vermeintlich flüchtigen Fahrer eingeleitet.

Erste Ermittlungen an der Halteranschrift des Motorrads ergaben jedoch, dass der Halter das Motorrad einem der 19-Jährigen zur Nutzung überlassen hat. Es besteht der Verdacht, dass das Motorrad mutmaßlich von einem der beiden Verletzten geführt wurde, ehe er die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und gemeinsam mit seinem Sozius stürzte. Beide Beteiligte sind nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Die beiden Männer wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Der leicht verletzte Hiddenhauser konnte das Krankenhaus nach einer ambulanten Behandlung verlassen, während der schwer verletzte Bünder stationär zur Behandlung aufgenommen wurde. Der Sachschaden an dem Motorrad, das von der Polizei sichergestellt wurde, liegt bei 2000 Euro.

