POL-KA: (KA)Walzbachtal-Wössingen - In Bäckerei eingebrochen

Ein bislang unbekannter Täter brach in der Nacht von Freitag auf Samstag in eine Bäckereifiliale in der Wössinger Straße in Walzbachtal-Wössingen ein und entwendete Bargeld in unterer dreistelliger Höher. Der Tatzeitraum dürfte nach ersten Erkenntnissen zwischen 18.30 Uhr am Freitag und 04.00 Uhr am Samstag liegen. Zugang verschaffte sich der Täter über die Ladeneingangstüre, wegen dort festgestellter Blutanhaftungen könnte er sich hierbei verletzt haben.

Personen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch Beobachtungen oder Feststellungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier in Bretten unter Telefon 07252 / 50460 zu wenden.

