POL-D: Oberbilk - Werdener Straße

Kölner Straße - Radfahrende von Pkw erfasst - 74-Jährige schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 10. Mai 2022, 21:00 Uhr

Nach einem Zusammenprall auf der Werdener Straße / Kölner Straße mit einem Pkw musste gestern Abend eine 74-jährige Düsseldorferin per Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Radfahrerin querte den ersten Zeugenaussagen zufolge die Werdener Straße aus Richtung Innenstadt kommend in Richtung Wersten. Hier war sie gerade von der Mittelinsel in Richtung des Kiosks an der Kölner Straße / Werdener Straße unterwegs. In diesem Moment fuhr ein 37-jähriger Düsseldorfer mit seinem Golf über die Kruppstraße in Richtung Werdener Straße. Im Bereich der Fußgängerampel erfasste der Golf die 74-Jährige auf der Werdener Straße. Die Düsseldorferin wurde zu Boden geschleudert und verletzte sich schwer. Der 37-Jährige blieb unverletzt.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang und zur Ursache dauern an.

