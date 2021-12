Polizei Hagen

POL-HA: LKW in der Voerder Straße aufgebrochen - Werkzeug gestohlen

Hagen-Haspe (ots)

Am Mittwoch (22.12.2021) rief ein Mitarbeiter eines Unternehmens die Polizei, als er zu seinem Firmenwagen zurückkehrte. Dort war die Schiebetür am oberen Ende mit Gewalt abgeknickt worden. Eine Masche, die professionelle Autoknacker verwenden, um in Fahrzeuge zu gelangen. Der Vito stand in der Voerder Straße auf einem Parkstreifen. Hier stellte ihn der 58-Jährige am Dienstag, gegen 15:45 Uhr, ab. Als er am Mittwochmorgen zurückkehrte, fand er die Beschädigung vor. Gestohlen wurden ein Bauschrauber, eine Bohrmaschine, eine Stichsäge, ein Winkelschleifer, ein Luftmengenmessgerät und ein Werkzeugkoffer im Wert von über 1.000 Euro. Der Sachschaden beträgt über 1.500 Euro. Hinweise nimmt die Kripo unter 02331 986 2066 entgegen. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell