Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Tür aufgehebelt

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Mittwoch (22.12.2021) rief eine 59-Jährige die Polizei in die Bergstraße. Hier bemerkte sie kurz zuvor eine aufgebrochene Wohnungstür im ersten Obergeschoss. Den Tätern gelang es offenbar, diese im Bereich des Türschlosses aufzuhebeln. Anschließend drangen sie in die Wohnung ein und durchwühlten Schränke und Schubladen. Was genau gestohlen wurde, ist noch unklar. Erste Ermittlungen grenzen den Tatzeitraum zwischen Dienstag, 10:00 Uhr, und Mittwoch, 11:40 Uhr, ein. Zeugenhinweise nimmt die Kripo unter 02331 986 2066 entgegen. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell