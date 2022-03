Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Schwerer Verkehrsunfall in Oldenburg - Radfahrer nach Abbiegeunfall im Krankenhaus +++

Oldenburg (ots)

Bei einem schweren Verkehrunfall an der Edewechter Landstraße ist am Mittwochvormittag ein 49-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt worden. Der Mann musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Der Unfall ereignete sich um 9.45 Uhr an der Einmündung in den Hausbäker Weg. Der 81-jährige Fahrer eines Ford B-MAX wollte vom Hausbäker Weg kommend nach rechts in die Edewechter Landstraße einbiegen. Zeitgleich befuhr der 49-jährige Oldenburger mit seinem Fahrrad den linken Radweg der Edewechter Landstraße in nicht zulässiger, stadtauswärtiger Richtung.

Den Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes zufolge missachtete der 81-jährige Autofahrer die Vorfahrt des Radfahrers. Es kam im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß, der 49-Jährige stürzte dabei auf die Fahrbahn. Dessen Fahrrad verkeilte sich nach der Kollision unter dem Ford und wurde noch mehrere Meter mitgeschleift.

Gegen den 81-Jährigen Unfallverursacher wurden nun Ermittlungsverfahren wegen der fahrlässigen Körperverletzung sowie der Vorfahrtsverletzung eingeleitet; der verletzte Radfahrer muss sich wegen einer weiteren Ordnungswidrigkeit (Benutzen eines Radwegs in nicht zugelassener Richtung) verantworten.

Der Unfalldienst der Polizei nimmt weitere Zeugenhinweise zu dem Unfall unter der Telefonnummer 0441/790-4115 entgegen. (344964)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell