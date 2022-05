Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Mehrere Unfälle und Verkehrsordnungswidrigkeiten an der gesperrten Wiechser Straße

Die Straße "Am Floßkanal" befuhr am Sonntag, 01.05.2022 gegen 14.00 Uhr eine 24 Jahre alte Frau in ihrem Mini und beabsichtigte die Straße in Fahrtrichtung Hohe-Flum-Straße zu verlassen. Hierbei übersah sie einen aus Schopfheim kommenden 31-jährigen BMW-Fahrer, welcher die momentan wegen einer Baustelle gesperrte Wiechser Straße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem sich beide Fahrzeugführer leicht verletzten. Bereits am Freitag, 29.04.2022 kam es am gesperrten Kreuzungsbereich zur Wiechser Straße zu einem Unfall. Hier befuhr gegen 21.00 Uhr eine 43 Jahre alte Frau mit ihrem Hyundai auch die Straße "Am Floßkanal" und beabsichtigte in die Hohe-Flum-Straße zu fahren. Da die Wiechser Straße derzeit gesperrt ist ging sie davon aus, dass von rechts kein Fahrzeug kommt. Trotz bestehendem Durchfahrtsverbot befuhr diese aber eine 30 Jahre alte Toyota-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Fahrzeuglenkerinnen wurden zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Zahlreiche Verkehrsteilnehmer durchfuhren am vergangenen Wochenende die gesperrte Wiechser Straße und wurden von der Polizei einer Verkehrskontrolle unterzogen. Sie erwartet nun eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige.

