Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: - Waldshut-Tiengen: Autos in der Bergstraße demoliert - Polizei bittet um Hinweise! - Waldshut-Tiengen: Fußgängerin angefahren - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Waldshut-Tiengen: Autos in der Bergstraße demoliert - Polizei bittet um Hinweise!

Zwischen Freitagabend und Samstag, 29.-30.04.2022, sind zwei in WT-Waldshut in der Bergstraße geparkte Autos mutwillig demoliert worden. Die Autos standen auf dortigen Anwohnerparkplätzen. An einem schwarzen Volvo SUV wurden Motorhaube und nahezu die gesamte rechte Fahrzeugseite zerkratzt. Auf das Dach eines schwarzen VW Golf wurde eine Steinplatte gelegt, so dass Kratzer und eine Delle entstanden. Außerdem wurde am rechten Hinterreifen die Luft abgelassen. Um sachdienliche Hinweise bittet das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-0.

Waldshut-Tiengen: Fußgängerin angefahren - leicht verletzt

Am Freitagmorgen, 29.04.2022, ist eine Fußgängerin in der Innenstadt von WT-Waldshut von einem Pkw angefahren worden. Die 68-jährige Frau erlitt leichte Verletzungen und wurde ambulant im nahen Krankenhaus versorgt. Gegen 10:10 Uhr war sie beim Überqueren der Straße Im Wallgraben vom Pkw einer 64-jährigen Frau touchiert worden, die dort wendete. Der Pkw blieb unbeschädigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell