POL-FR: - Laufenburg: Auffahrunfall mit zwei Leichtverletzten - Fahrer will Unfallstelle verlassen - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Am Freitagmittag, 29.04.2022, kam es in Laufenburg zu einem Auffahrunfall mit zwei Leichtverletzten. Einer der Fahrer wollte die Unfallstelle verlassen und musste von der Polizei daran gehindert werden. Gegen 14:15 Uhr war ein 45-jähriger Citroen-Fahrer in der Waldshuter Straße einem abbiegenden und abbremsenden VW aufgefahren. Der Citroen- und der VW-Fahrer erlitten dabei leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen dürften Totalschäden entstanden sein. Der Citroen-Fahrer zeigte körperliche Auffälligkeiten, die auf eine mutmaßliche Einschränkung seiner Fahrtüchtigkeit hindeuteten. Als er zu Fuß wegging, musste er unter Anwendung von Zwang von der Polizei wieder zurückgeholt werden. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Der Polizeiposten Laufenburg (Kontakt 07763 9288-0) sucht Zeugen! Personen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben oder zur Fahrweise des Citroen-Fahrers Angaben machen können, werden gebeten, sich zu melden.

