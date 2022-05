Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: - Bad Säckingen: Aggressiver Festbesucher kommt in Gewahrsam - Wehr: Rettungskräfte im Einsatz

Freiburg (ots)

Bad Säckingen: Aggressiver Festbesucher kommt in Gewahrsam

Ein aggressiver Festbesucher musste am Samstagabend, 30.04.2022, in Bad Säckingen in Gewahrsam genommen werden. Gegen 22:20 Uhr hatte der bei dieser Veranstaltung tätige Sicherheitsdienst die Polizei verständigt. Der 27-jährige soll randaliert haben. Gegenüber der Polizei verweigerte der deutlich alkoholisierte Mann die Nennung seiner Personalien. Er wurde beleidigend und drohte den Einsatzkräften. Unter Zwang wurde er in Gewahrsam genommen. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet. Gegen einen unbeteiligten 25-jährigen Mann, der sich über die polizeilichen Maßnahmen lautstark beschwerte, wurde ein Platzverweis ausgesprochen und durchgesetzt.

Wehr: Rettungskräfte im Einsatz

Zwei Mal rückten am Wochenende Rettungskräfte in Wehr zu vermeintlichen Brandgeschehen aus. Am Samstag, 30.04.2022, gegen 16:30 Uhr, hatte die Brandmeldeanlage in einer Unterkunft ausgelöst. Der Küchenbereich war stark verqualmt, als die Einsatzkräfte eintrafen. Ein Feuer gab es nicht. Auf eine Essenzubereitung dürfte die Rauchentwicklung zurückzuführen gewesen sein. Am Sonntagabend, 01.05.2022, gegen 23:40 Uhr, wurde die Rettungskräfte zum zweiten Mal wegen eines ausgelösten Rauchmelders in einem Mehrfamilienhaus alarmiert. In der betroffenen Wohnung konnte eine Person entdeckt werden, die allerdings nicht reagierte. Die Einsatzkräfte drangen ein und konnten den tief schlafenden Wohnungsinhaber letztlich wecken. Er hatte sich nach einem feucht fröhlichen Ausflug noch Nudeln abgekocht und war hierüber eingeschlafen.

