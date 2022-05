Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Autofahrer schiebt zwei geparkte Autos aufeinander - keine Verletzten - Rettungsdienst und Feuerwehr im Einsatz

Freiburg (ots)

Ein 25-jähriger Autofahrer hat am Freitag, 29.04.2022, gegen 14:50 Uhr, zwei geparkte Autos in Wehr in der Seebodenstraße aufeinander geschoben. Verletzt wurde niemand, es entstand Sachschaden von rund 17000 Euro. Es besteht der Verdacht, dass der Autofahrer eingeschlafen und deshalb nach links gekommen war. Der Führerschein des Mannes war bereits am Vorabend wegen des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt in Rheinfelden beschlagnahmt worden. Der Rettungsdienst und die Feuerwehr waren ebenfalls an der Unfallstelle im Einsatz.

