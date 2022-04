Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Lipperode - Heckenbrand

Lippstadt (ots)

Am Mittwoch, um 17:05 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in die Albert-Schweitzer-Straße gerufen. Hier hatte ein 51-jähriger Anwohner mit einem Gasbrenner Unkraut abgeflämmt. Dabei war eine Hecke in Brand geraten. Durch das Feuer der 27 Meter langen Hecke wurden ein Auto, eine Gartenhütte, zwei Fensterscheiben und zwei Bäume beschädigt. Insgesamt wird der Sachschaden auf 6.000,- EUR geschätzt. Der Einsatz von solchen Gasbrennern führt immer wieder zu entsprechenden Bränden. (lü)

