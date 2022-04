Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Trunkenheitsfahrt

Soest (ots)

Am Mittwoch, um 22:15 Uhr, wurde die Polizei zu einem Parkplatz am Naugardenring gerufen. Hier hatten Zeugen beobachtet wie eine Frau mit ihrem Peugeot den Parkplatz verlassen wollte. Sie bog jedoch "zu früh" ab und landete auf einem Grünstreifen. Die Polizisten konnten die 57-jährige Soesterin in dem Auto sitzend antreffen. Sie stand deutlich unter Alkoholeinfluss und wollte das Fahrzeug nicht verlassen. Da die Frau teilweise aggressiv reagierte mussten die Beamten ihr schließlich Handschellen anlegen. Einen Alkoholvortest verweigerte sie. Deshalb wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Anschließend wurde die Soesterin zur Ausnüchterung und zur Verhinderung weiterer Straftaten ins Polizeigewahrsam gebracht. (lü)

