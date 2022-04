Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Erheblicher Beuteschaden

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Zu einem Diebstahl von Pflanzenschutzmittel aus einer Firma kam es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Rauschwitz. Unbekannte verschafften sich Zutritt zum Gelände, in dem sie das Vorhängeschloss des Haupttores entfernten. Anschließend begaben sich die Diebe zum Pflanzenschutzlager und schlugen eine Scheibe des Gebäudes ein, um so ins Innere zu gelangen. Weiterhin wurde noch ein angrenzender Metallcontainer angegriffen, welcher ebenfalls als Lager für Pflanzenschutzmittel diente. Auch hier haben der oder die Täter das Vorhängeschloss entfernt und den Inhalt entwendet. Insgesamt wurden über 1300 Liter Dünger gestohlen, was einem Beuteschaden von über 20.000 Euro entspricht. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

