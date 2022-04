Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Rücksichtlos unterwegs

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Am Mittwochvormittag, 13. April 2022, gegen 10:55 Uhr, fuhr ein schwarzer VW-Transporter auf der Bundesstraße in Richtung Droschka/Eisenberg. Der Transporter kam aus Richtung Bürgel und folgte einem Sattelzug, welcher in gleiche Richtung unterwegs war und hinter dem bereits zwei weitere Fahrzeuge fuhren. Aufgrund des bestehenden Überholverbotes, dem engen Kurvenbereich und dem Gegenverkehr überholten die beiden anderen Fahrzeuge den Sattelzug nicht. Doch das schien dem Transporter-Fahrer zu missfallen. Denn dieser setzte, ungeniert vom Gegenverkehr, zum Überholen an, sodass die entgegenkommenden Fahrzeuge gezwungen waren, im unübersichtlichen Kurvenbereich, stark abzubremsen und nach rechts auszuweichen, um eine Kollision zu verhindern. Auch der Fahrer des Sattelzuges musste eine Gefahrenbremsung einleiten, damit der Transporter in letzter Sekunde zurück auf die rechte Spur wechseln und ein Zusammenstoß somit verhindert werden konnte. Anschließend setzte der rücksichtlose Fahrer seine Fahrt mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Eisenberg fort.

Die Polizei Saale-Holzland such nun nach Zeugen, welche ebenfalls durch die Fahrweise des schwarzen Transportes genötigt wurden.

Es werden Verkehrsteilnehmer gesucht, welche im genannten Zeitraum die Bundesstraße 7 aus Richtung Jena, in Fahrtrichtung Eisenberg befuhren und Angaben zum Fahrverhalten dieses schwarzen VW Transporters machen können.

Weiterhin sollen sich bitte Autofahrer melden, welche durch das Fahrverhalten des schwarzen VW Transporters, zwischen den Ortslagen Droschka und Bürgel abbremsen mussten.

Bei Hinweisen melden sie sich bitte bei der Polizei Saale-Holzland-Kreis unter: 036428 64-0 oder per Mail an: PI.Saale-Holzland@polizei.thueringen.de

