LPI-J: Handbremse nicht angezogen

Weimar (ots) - Am frühen Mittwoch, 06. April 2022, kam es an der bft - Tankstelle in der Erfurter Straße in Weimar zu einem Tankbetrug. In den Morgenstunden, gegen 05:30 Uhr, befuhr ein Audi aus Richtung Stadtring kommend das Tankstellengelände und hielt an der Tanksäule Nummer 3 an. In der Folge stieg der Beifahrer aus dem Fahrzeug und betankte den Pkw mit Dieselkraftstoff im Wert von über 80 Euro, anschließend setzte sich dieser wieder in den Audi und das Fahrzeug ...

mehr