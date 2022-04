Polizei Aachen

POL-AC: Schüsse auf Scheiben - Täter flüchtig - Polizei sucht Zeugen

Aachen/ Alsdorf (ots)

Gestern Morgen (05.04.2022) meldete man der Polizei eine beschädigte Schaufensterscheibe eines Frisörsalons in der Bahnhofstraße in Aachen. Unbekannte hatten nach jetzigem Stand der Ermittlungen in der Nacht von Montag auf Dienstag mehrmals auf die Scheibe geschossen und mehrere Beschädigungen im Glas verursacht.

In derselben Nacht gegen 3.30 Uhr beschädigten Unbekannte in Alsdorf am Bahnhofsplatz die Fensterscheibe eines dortigen Kulturvereins.

Zur Tatzeit hielten sich keine Personen in beiden Objekten auf; verletzt wurde niemand.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun in beiden Fällen wegen Sachbeschädigung und Verstoßes gegen das Waffengesetz - ob die Taten in einem Zusammenhang stehen könnten, wird geprüft. Zeugen, die an den Tatorten in der betreffenden Nacht Auffälliges gesehen und/ oder gehört haben, mögen sich bitte bei den Ermittlern tagsüber unter der Rufnummer 0241/ 9577 31101 oder außerhalb der Dienstzeiten unter der 0241/ 9577 34210 melden. (pw)

