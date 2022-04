Polizei Aachen

POL-AC: Nach Diebstahl und Verfolgungsfahrt: Polizei nimmt mehrere Männer fest

Aachen (ots)

Bei einer Fahrzeugkontrolle in der Innenstadt sind der Polizei in der Nacht auf Mittwoch (06.04.2022) zwei Autos aufgefallen, weil sie zu schnell unterwegs waren. Beide Fahrer standen offenbar unter dem Einfluss von Drogen.

Gegen 2 Uhr hatte eine Streifenwagenbesatzung gesehen, dass zwei Wagen mit geringem Abstand und deutlich zu schnell vom Seffenter Weg auf die Mies-van-der-Rohe-Straße abbogen. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und konnten den Transporter und den Kleinwagen An der Schanz anhalten. Bei der Kontrolle gaben beide Fahrer zu, Betäubungsmittel konsumiert zu haben. In einem der Fahrzeuge wurden unter anderem Rauschgift und eine Machete gefunden. Wie sich herausstellte war der Transporter als gestohlen gemeldet. An dem Fahrzeug war ein ebenfalls gestohlenes Kennzeichen angebracht.

Gegen einen der insgesamt vier niederländischen Insassen - einem 43-Jährigen - lag ein Haftbefehl aus Niedersachsen vor. Er und die drei anderen Männer (18, 19 und 22 Jahre alt) wurden vorläufig festgenommen.

Den Männern wurden auf der Wache Blutproben entnommen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun unter anderem wegen besonders schweren Diebstahls von Kraftwagen und mehrerer Verkehrsdelikte. (sk)

