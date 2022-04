POL-AC: Tödlicher Unfall in der Innenstadt - Mann erliegt schweren Verletzungen

Eschweiler (ots) - Ein 36-jähriger Mann hat gestern Nachmittag (04.04.22, 17.45 Uhr) mehrere Bewohner einer Gemeinschaftsunterkunft in der Indestraße mit einer Machete bedroht und damit einen SEK-Einsatz ausgelöst. Der Mann konnte in der Wohnung durch einen Diensthund gestellt werden. Dabei erlitt er leichte Verletzungen. Nach der medizinischen Versorgung in einem Krankenhaus wurde der 36-Jährige in eine ...

mehr